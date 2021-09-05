Два ДТП на Киевском шоссе под Петербургом спровоцировали пробку в 15-ть километров

Фото: vk.com/spb_today

Две аварии на Киевском шоссе стали причиной огромной пробки под Санкт-Петербургом. Об аварии рассказали в группе «ДТП и ЧП. Санкт-Петербург» в соцсети «Вконтакте». По словам очевидцев, два автомобиля столкнулись на 68-ом километре трассы.

Один из участников аварии вылетел в кювет, а второй автомобиль перевернулся на бок и замер в таком состоянии на обочине. В связи с этим, по данным Яндекс.Пробки на подъезде к Гатчине образовался затор длинной в 10 километров.

По той же трассе возле деревни Лядино еще одно ДТП. В этом месте затруднено движение.