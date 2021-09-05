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Общество5 сентября 2021 20:17

Водителей предупредили о надвигающейся навигации лосей в Ленобласти

Сезон гона сохатых продолжится до октября
Юлия СТАЛИНАЮлия СТАЛИНА
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Зооаварии случаются в утренние часы или в темное время суток.

Зооаварии случаются в утренние часы или в темное время суток.

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Ленинградской области началась навигация лосей. Поэтому зоозащитники предупреждают водителей быть осторожными. Сезон схода продлится до октября. По словам активистов Центра реабилитации диких животных «Велес», зооаварии случаются в утренние часы или в темное время суток.

- Если вы увидели лося на проезжей части или вблизи неё, необходимо остановиться и пропустить животное. Не пытайтесь контактировать с ним, не производите громких звуков, в сумерках всегда используйте дальний свет, в зоне действия знака «Дикие животные» понижайте скорость и будьте особенно внимательны на дорогах, где лес подступает к краю проезжей части, - просят волонтеры в соцсетях.

Напомним, в случае аварии с животным водитель также несет ответственность при летальном исходе зверя. Штраф за гибель лося – 80 тысяч рублей, медведя – 60 тысяч рублей, косули – 40 тысяч рублей, кабана – 30 тысяч рублей.