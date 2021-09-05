В парке 300-летия Петербурга на фестивале студенты забыли про маски и устроили столпотворение

Толпа студентов собралась на бесплатном фестивале в честь начала учебного года. Фото: Петр КИБЕР

Студенческий фестиваль в парке 300-летия Петербурга собрал сотни студентов. Бесплатное мероприятие «СТУ.ДЭНС.» включало в себя воркшопы, мастер-классы, а также концерт. Гвоздем программы стало выступление певицы Клавы Коки и музыканта Фогеля.

Мероприятие хоть и проходило на открытом воздухе, посетители напрочь забыли про маски, социальную дистанцию.

- У сцены все зрители без масок, за этим никто не следит. Рядом с ограждениями тоже находится много людей, не использующих средства индивидуальной защиты, - рассказывают очевидцы.

Отметим, мероприятие организовано в честь начала учебного года.