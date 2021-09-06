Проезд по КАД Петербурга у вавнтового моста закроют на неделю с 6 сентября

На внешнем кольце КАД между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом перекроют две полосы движения Фото: Артем КИЛЬКИН

На внешнем кольце КАД Санкт-Петербурга ограничат движение на неделю. С 6 сентября 2021 года дорожники начнут работы по устранению колейности на трассе на участке между Софийской улицей и Большим Обуховским мостом. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- С 21:00 6 сентября по 13 сентября 2021 года будут перекрыты для движения автомобильного транспорта полоса безопасности, первая и вторая полосы, а по третьей и четвёртой полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 километров в час. Устранять колейность будут на второй полосе, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Все работы будут вестись в круглосуточном режиме, однако сроки могут измениться в зависимости от погодных условий.