Движение в Токсовском тоннеле на КАД ограничат с 8 сентября

В Токсовском тоннеле на КАД с 8 сентября изменят движение автомобилей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге с 8 сентября 2021 года будет ограничено движение в Токсовском тоннеле на Кольцевой автодороге. Схема проезда будет изменена из-за ремонтных работ, которые продлятся до 14 сентября, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

- В связи с производством работ по восстановлению мастичных деформационных швов в северном и южном транспортных отсеках Токсовского тоннеля будет попеременно перекрываться одна полоса движения по направлению из Ленинградской области в Санкт-Петербург, в сторону Суздальского проспекта и улицы Руставели и по направлению из Санкт-Петербурга в Ленинградскую область, – рассказал начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

На то время, пока по одной из полос будет перекрыто движение, по второй дорожники введут ограничение скорости до 40 километров в час. Перекрывать полосы будут с 22:00 до 7:00 часов шесть ночей подряд.