Петербуржцы пожаловались на мастера по ремонту-обманщика Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга массово жалуются на ремонтника-обманщика. В понедельник, 6 сентября 2021 года, одни из недовольных клиентов опубликовали жалобу в социальной сети, где рассказали, что доверились человеку, назвавшему себя профессионалом, но получили скомканные обои и огромные пузыри.

- Уверяли, что все хорошо, поклеят качественно, даже показали работы, вроде было все ок. Клеили четыре дня, стены не прогрунтовали, осталось больше половины грунтовки, хотя площади были не маленькие. Мы приехали за ними вечером, поэтому ужаса всей работы увидели не сразу, по темноте было не видно. Сначала они обещали, что все пузыри разгладятся, якобы это со всеми обоями так происходит, в коридоре, единственное место, где они действительно прошли, - пожаловался недовольный клиент.

Однако, когда клиенты попросили ремонтника исправить косяки, он просто "растворился". Оказалось, что на его счету как минимум пять таких же пострадавших горожан.

- Прошу у него вернуть деньги за испорченные обои и за работу, которая по факту не то, что не выполнена, а только навредила. Все его работы на сайте оказались ворованными из группы товарища, - отметили петербуржцы.