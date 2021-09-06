Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 сентября 2021 8:16

Полиция устроила рейд по этническим кафе в Петербурге

Проверки начались после драк в заведениях
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полиция провела профилактический рейд по этническим кафе Петербурга

Полиция провела профилактический рейд по этническим кафе Петербурга

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге полиция устроила рейд по этническим кафе города. Проверки были устроены после драк в двух заведениях. Об этом 6 сентября 2021 года рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

- Так, 21 августа в кафе на проспекте Энергетиков произошла драка между посетителями, уроженцами одной из среднеазиатских стран. В итоге 40-летний мужчина попал в больницу, а 29-летнего посетителя задержали и возбудили уголовное дело, - рассказали в полиции.

Другая драка произошла в кафе в доме 25 по проспекту Косыгина. Все обошлось без серьезных последствий, но с уголовным делом о хулиганстве.

В итоге рейд прошел в обоих кафе. В результате были выявлены многочисленные нарушения правил реализации алкогольной продукции. Среди посетителей заведений в общей сложности было выявлено 30 иностранных граждан, нелегально находящихся на территории Российской Федерации.

Полиция провела профилактический рейд по этническим кафе Петербурга
Видео: ГУ МВД по СПб и ЛО