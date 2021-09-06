Московский рынок Петербурга превратится в гастромаркет за 250 млн рублей

Московский рынок поменяет концепцию и станет гастромаркетом с торговым пространством Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Московский рынок Санкт-Петербурга превратится в современное пространство на подобии Василеостровского рынка. Планируется сделать из него гастромаркет, который откроется уже в мае 2022 года. Займется этим предприниматель Александр Шавлиашвили, который арендует пространство, пишет РБК.

- Что касается классических рынков, то в последние годы этот формат перестал работать. Люди больше не ходят на рынки, потому что там лежат те же продукты, что в магазине, только дороже. В итоге рынки потеряли свою актуальность как для посетителей, так и для предпринимателей, — объяснил Александр Шавлиашвили.

На ребрендинг рынка планируется потратить порядка 250 миллионов рублей. На территории рынка появятся 24 гастрономических и 30 продовольственных концепций.

Добавим, что ранее бизнесмен занимался изменением Василеостровского рынка, ставшего модным пространством города.