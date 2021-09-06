Неизвестный поджог дверь администрации Московского района в Петербурге

В Петербурге подожгли дверь администрации Московского района Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге неизвестный совершил поджог дверей администрации Московского района. Пожар произошел в ночь на 6 сентября 2021 года. Сообщение о возгорании на пульт МЧС поступило в 00:32 часов, после чего спасатели сразу же выехали на место.

- По адресу Московский проспект, дом 129, горела дверь административного здания на площади 1 квадратный метр, - рассказали в пресс-службе МЧС.

Огонь был потушен работниками администрации еще до приезда спасателей. В результате пострадавших от огня нет. На данный момент специалисты проводят проверку.

Также сообщается, что поджигателя почти что сразу же задержала полиция недалеко от станции метро "Электросила". Сейчас выясняются мотивы его действий.