Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 сентября 2021 8:49

Бомж угнал BMW и устроил на нем ДТП в Петербурге

После аварии, мужчина вернул машину на место
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Бомж угнал машину, утроил на ней ДТП, после чего вернул на место

Бомж угнал машину, утроил на ней ДТП, после чего вернул на место

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге бомж угнал автомобиль BMW, утроил на нем аварию, после чего вернул машину на место. Как рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, в седьмом часу вечера 5 сентября 2021 года в полицию Фрунзенского района поступило заявление об угоне иномарки.

- 56-летний кладовщик рассказал о том, что от дома 16 по Грузовому проезду неизвестный угнал автомобиль BMW, после чего, совершив ДТП, вернул автомобиль на место парковки. Сумма ущерба составила порядка 200 тысяч, - рассказали в полиции.

Так, в ходе проведения розыска полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина без определенного места жительства.

Автомобиль после осмотра передана владельцу под сохранную расписку. Возбуждено уголовное дело.