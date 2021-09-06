Бомж угнал BMW и устроил на нем ДТП в Петербурге

Бомж угнал машину, утроил на ней ДТП, после чего вернул на место Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге бомж угнал автомобиль BMW, утроил на нем аварию, после чего вернул машину на место. Как рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти, в седьмом часу вечера 5 сентября 2021 года в полицию Фрунзенского района поступило заявление об угоне иномарки.

- 56-летний кладовщик рассказал о том, что от дома 16 по Грузовому проезду неизвестный угнал автомобиль BMW, после чего, совершив ДТП, вернул автомобиль на место парковки. Сумма ущерба составила порядка 200 тысяч, - рассказали в полиции.

Так, в ходе проведения розыска полиция задержала подозреваемого. Им оказался ранее судимый 33-летний мужчина без определенного места жительства.

Автомобиль после осмотра передана владельцу под сохранную расписку. Возбуждено уголовное дело.