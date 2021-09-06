Курьер на BMW устроил стрельбу во время ссоры на парковке в Сестрорецке

В Курортном районе задержан курьер за хулиганскую стрельбу из пневматического пистолета на парковке Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге курьер устроил стрельбу на парковке в городе Сестрорецк Курортного района. Во втором часу дня в воскресенье, 5 сентября 2021 года, в полицию обратилась 50-летняя женщина, которая рассказала о случившемся.

- Со слов заявительницы, у дома 77 по Гагаринской улице во время конфликта на дороге, из-за сделанного замечания о нарушении правил парковки, водитель автомобиля BMW несколько раз выстрелил в нее из пистолета, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место сразу же приехали полицейские и задержали стрелка. Им оказался 8-летний курьер интернет-магазина.

Оказалось, парень действительно выстрелил несколько раз в воздух из пневматического пистолета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.