Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия6 сентября 2021 9:06

Курьер на BMW устроил стрельбу во время ссоры на парковке в Сестрорецке

Стрелка уже задержали и решают вопрос о возбуждении уголовного дела
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Курортном районе задержан курьер за хулиганскую стрельбу из пневматического пистолета на парковке

В Курортном районе задержан курьер за хулиганскую стрельбу из пневматического пистолета на парковке

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге курьер устроил стрельбу на парковке в городе Сестрорецк Курортного района. Во втором часу дня в воскресенье, 5 сентября 2021 года, в полицию обратилась 50-летняя женщина, которая рассказала о случившемся.

- Со слов заявительницы, у дома 77 по Гагаринской улице во время конфликта на дороге, из-за сделанного замечания о нарушении правил парковки, водитель автомобиля BMW несколько раз выстрелил в нее из пистолета, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

На место сразу же приехали полицейские и задержали стрелка. Им оказался 8-летний курьер интернет-магазина.

Оказалось, парень действительно выстрелил несколько раз в воздух из пневматического пистолета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.