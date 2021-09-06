10-летний мальчик-инвалид погиб, выпав с балкона высотки в Петербурге

Мальчик-инвалид разбился, выпав с балкона в Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге погиб мальчик-инвалид, выпав из балкона. Во втором часу ночи понедельника, 6 сентября 2021 года, в экстренную службу поступило сообщение от матери ребенка о том, что ее сын разбился. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Известно, что мальчик упал с балкона двухкомнатной квартиры, расположенной на 8-м этаже в доме 9/5 по улице Турку, - сообщил источник.

Когда на место приехала полиция, то она нашла труп 10-летнего ребенка возле дома. Как именно произошло несчастье, пока что неизвестно.

У погибшего мальчика была инвалидность втрой группы. Семья полная, на учете не состояла. Сейчас полиция проводит проверку, чтобы выяснить, как и почему мальчик выпал из окна.