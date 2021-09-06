Мужчина забил насмерть своего отца в Ленобласти Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мужчина забил насмерть родного отца. В восемь часов утра 5 сентября 2021 года в полицию позвонил 46-летний житель Волховского района и рассказал, что его отца избили неизвестные люди, от чего тот скончался. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Однако, когда полиция приехала на место, выяснилось, что заявитель сам избил отца. Около 5:30 часов утра между ним и его 72-летним отцом произошла ссора. У дома 15 по Школьной улице в поселке Селиваново мужчина избил руками и ногами папу, - рассказал источник.

В итоге, пострадавший пенсионер, со множественными кровоподтеками и ссадинами скончался в своей квартире.

Полиция также просмотрела видео запись с камеры наблюдения, где на кадрах отчетливо видно, как мужчина избивает отца. Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Причина смертельного конфликта выясняется.