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Происшествия6 сентября 2021 9:55

Мужчина забил насмерть своего отца в Ленобласти

Полиции он сообщил, что на пенсионера напали неизвестные хулиганы
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Мужчина забил насмерть своего отца в Ленобласти

Мужчина забил насмерть своего отца в Ленобласти

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области мужчина забил насмерть родного отца. В восемь часов утра 5 сентября 2021 года в полицию позвонил 46-летний житель Волховского района и рассказал, что его отца избили неизвестные люди, от чего тот скончался. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- Однако, когда полиция приехала на место, выяснилось, что заявитель сам избил отца. Около 5:30 часов утра между ним и его 72-летним отцом произошла ссора. У дома 15 по Школьной улице в поселке Селиваново мужчина избил руками и ногами папу, - рассказал источник.

В итоге, пострадавший пенсионер, со множественными кровоподтеками и ссадинами скончался в своей квартире.

Полиция также просмотрела видео запись с камеры наблюдения, где на кадрах отчетливо видно, как мужчина избивает отца. Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело. Причина смертельного конфликта выясняется.