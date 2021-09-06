Убийство 11-летней давности раскрыли в Ленобласти

В Волосовском районе раскрыто убийство, совершенное 11 лет назад Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области раскрыли убийство, совершенное 11 лет назад. В понедельник, 6 сентября 2021 года, следственный комитет региона рассказал, что благодаря современной криминалистической технике им удалось найти убийцу 40-летнего мужчины, труп которого был найден в квартире дома 11 в деревне Сельцо Волосовского района в августе 2010 года.

- Следователи заново допросили всех свидетелей, получили дополнительные сведения о локализации и обстоятельствах получения множественных телесных повреждений. В итоге в преступлении был изобличен ранее судимый мужчина 1973 года рождения, который на момент установления уже отбывающий наказание в местах лишения свободы, - рассказали в комитете.

Также подозреваемый рассказал, что в убийстве ему помогал соучастник 1983 года рождения. Его уже задержали.

Следователем предъявлено обвинение и в этот же день в отношении него Волосовским районным судом Ленинградской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.