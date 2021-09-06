В пятницу 13 августа произошло больше всего ЧП в Петербурге за месяц

Пятница 13-е стала самым тяжелым днем для экстренных служб за весь август в Санкт-Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пятница 13-е стала самым тяжелым днем для экстренных служб за весь август в Санкт-Петербурге. За сутки по номеру 112 поступило порядка 10,4 тысяч обращений, хотя в среднем за месяц было по 9 тысяч вызовов. Об этом 6 сентября 2021 года рассказали в комитете по информации и связи города.

- В Службу экстренных вызовов 112 Санкт-Петербурга за август поступило более 283 тысяч вызовов. Среднее количество вызовов в сутки составило около 9,1 тысячи, а максимальное количество сообщений было зафиксировано в пятницу 13 августа – 10,4 тысячи, - рассказали в Смольном.

Так, всего за август в полицию было перенаправлено более 71 тысячи вызовов, в скорую помощь - более 74 тысяч вызовов.

Самой многочисленной причиной обращений в Службу экстренных вызовов 112 в августе стали ДТП – более 16 тысяч сообщений за минувший август.