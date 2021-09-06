Кандидата в депутаты ЗакСа Петербурга задержали за незаконную агитацию

На кандидата в депутаты ЗакСа завели административное дело в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полиция задержала кантидата в депутаты Законодательного собрания. Днем в воскресенье, 5 сентября 2021 года, в отделение Выборгского района поступило сообщение о том, что 34-летний Юрий Багров расклеивает на тумбе для объявлений рядом с метро "Озерки" агитационные плакаты. Об этом "КП-Петербург" сообщил источник в правоохранительных органах.

- На плакатах был изображен кандидат в депутаты, а также текст, призывающий голосовать за него. Однако расклейку мужчина вел без подачи уведомления в администрацию Выборгского района, - сообщил источник.

Мужчину задержали. В отделении полиции на него составили административный протокол, после чего отпустили.

Также в полицию поступило заявление о нарушении правил проведения агитации от руководителя отдела законности и правопорядка администрации Выборгского района. Дело изучает МВД.