Въезд на Литейный мост полностью перекрыт из-за ДТП утром 6 сентября

ДТП полностью перекрыло въезд на Литейный мост в сторону центра Фото: СОЦСЕТИ

Утро начинается не с кофе, а пробок. Автомобилисты Санкт-Петербурга утром в понедельник, 6 сентября 2021 года, сообщили о том, что въезд на Литейным мост со стороны Пироговской набережной оказался полностью заблокирован. Причиной тому стали две аварии.

- ДТП никому не проехать, ДПС на месте, - сообщили автомобилисты в сервисе "Яндекс.Пробки".

Также водители рассказали, что и со стороны Арсенальной набережной на Литейный мост не выехать, так как один из автомобилистов неудачно сделал разворот, перекрыв полностью проезд.

Из-за аварий по Пироговской набережной и улице Академика Лебедева собрались огромные пробки. По последний затор тянется от Литейного моста, переходит на Боткинскую улицу вплоть до памятника Военным медикам. Автомобилистам рекомендуют искать другие пути проезда.