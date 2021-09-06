Петербург опустился на третье место по заражаемости коронавирусом в стране 6 сентября 2021 года

Суточный прирост заболевших коронавирусом сократился в два раза в Петербурге на 6 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге опять зафиксирован спад суточного прироста заболевших коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на 6 сентября 2021 года Северная столица заняла третье место по числу новых зараженных, уступив лидерство Москве и Московской области.

- За минувшие сутки в Петербурге коронавирус был обнаружен у 690 человек, спад по сравнению с днем ранее в два раза, - сообщили в оперштабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 6 сентября 2021 года / Фото: Яндекс

Среды выздоровевших всего 590 человек. А вот число умерших всего за сутки выросло до 40 человек, рост за день составил более 11 процентов. Скачки в статистике в Петербурге наблюдаются уже вторую неделю, однако, с чем это связано, официально до сих пор не сообщается.

Всего за время пандемии в Петербурге коронавирус был обнаружен у 583 963 человек, из них полностью выздоровели 558 747 человек и умерли 20 803 горожанина.