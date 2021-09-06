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Происшествия6 сентября 2021 11:34

Районы с самым высоким уровнем проституции в Петербурге назвали в полиции

Штраф за продажную любовь достигает 2,5 тысячи рублей
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В МВД Петербурга раскрыли районы — рассадники проституции

В МВД Петербурга раскрыли районы — рассадники проституции

Фото: Артем КИЛЬКИН

Полиция Санкт-Петербурга рассказала, в каких районах города больше всего "процветает" проституция. Как правило, ночные бабочки работают в борделях, которые можно найти через объявления в интернете или просто на улице, пишут "Невские новости".

- Наибольшее количество фактов получения дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией выявили в Московском (7), Центральном (6), Выборгском (6) районах», — говорится в сообщении ведомства.

За продажную любовь можно получить штраф от 2 до 2,5 тысяч рублей, либо арест до 15 суток. Речь идет о сутенерах, которые опекают проституток.

Эксперты отмечают, что в статистику входят только организаторы "среднего звена". Организаторы, чью причастность к вовлечению в занятие проституцией или содержанию притонов удалось доказать, проходят по уголовной статье