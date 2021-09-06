Дополнительные автобусы пустят на востребованных маршрутах Петербурга

На востребованных маршрутах в Петербурге пустят дополнительные автобусы Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге выведут дополнительные автобусы на популярные маршруты. Как рассказали в комитете по транспорту, с 7 сентября 2021 года, на востребованных направлениях в разных районах города станет больше транспорта. Это связано с осенним ростом пассажиропотока.

- В общей сложности, 16 дополнительных автобусов по будням и 13 по выходным дням будут курсировать по маршрутам №№ 1, 7, 11, 31, 33, 130, 134, 210, 300, - рассказали в комитете.

Также с 6 сентября дополнительный автобус большой вместимости вышел на рейс №124. Он поможет разгрузить напряженный пассажиропоток от Белорусской улицы, нового ЖК «Цветной город» до проспекта Маршака и обратно в часы пиковой нагрузки.