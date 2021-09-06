Рубль с портретом Павла I выставили на торги за 176 миллионов рублей

Фото: пресс-служба Российского аукционного дома

Портретный рубль Павла I, выпущенный в 1796 году, выставили на аукцион. Лот разместили на сайте Российского аукционного дома. Уникальность монеты в том, что она выпущена только в нескольких экземплярах. Отчеканили ее Санкт-Петербургский монетный двор из серебра 750 пробы. Вес рубля составляет 23,67 грамма, диаметр — 41,1 миллиметра. Одна из таких монет хранится в Государственном историческом музее.

- Историческую ценность несет тот факт, что императору не понравилось свое изображение на монете, и она осталась всего лишь пробным вариантом монеты, сохранившимся всего лишь в нескольких экземплярах. Именно с правления Павла I начался долгий «беспортретный» период в монетном производстве. В результате чего на общегосударственных монетах массового выпуска императорских портретов не было вплоть до правления Александра III, - рассказали в пресс-службе Российского аукционного дома.

Фото: пресс-служба Российского аукционного дома

Торги пройдут 6 сентября. Начальная цена монеты с портретом Павла I 176 миллионов рублей.