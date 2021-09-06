Пожарная машина не смогла подъехать к новостройке на вызов в Петербурге

Пожарная машина не смогла проехать к дому на вызов в Петербурге Фото: Предоставлено "КП"

В Санкт-Петербурге пожарная машина не смогла подъехать к горящему дому. Вечером в воскресенье, 5 сентября 2021 года, на пульт экстренной службы поступило сообщение о возгорании в доме 44 на Октябрьской набережной. На место приехали спасатели, но подобраться к месту пожара они не смогли. Об этом "КП-Петербург" рассказал очевидец.

- У нас в новом доме произошел пожар. Ребенок баловался и что-то загорелось. Вызвали пожарных, они приехали, а к дому подъехать не могут. Пандусы не предназначены для въезда, - рассказал изданию местный житель.

Пандусы новостройки не предназначены для пожарной машины

Несколько спасательных машин "толпились" у дома, но заехать никак не могли. Спасатели начали бегать, подключать рукава к гидрантам, чтобы потушить пожар.

Благо, оказалось, что огонь потух сам, никто не пострадал.

- Ситуация ужасная. Как сдавали дом, если пожарная безопасность не соблюдена? - удивляется собеседник издания.

Добавим, что дом был сдан в эксплуатацию два года назад. Однако, вопрос с пожарной безопасностью так и не решен.