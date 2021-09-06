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Общество6 сентября 2021 12:58

Эрмитаж подготовят к реставрации за 23,6 млн рублей

Информация об этом появилась на сайте Госзакупок
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Государственный Эрмитаж подготовят к реставрации

Государственный Эрмитаж подготовят к реставрации

Фото: Олег ЗОЛОТО

Главный музей Санкт-Петербурга Эрмитаж собираются реставрировать. На проектную документацию выделено более 23,6 миллионов рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Госзакупок. Поставщик услуги был определен 3 сентября 2021 года.

- Разработка проектной документации на выполнение работ по реставрации фасадов Зимнего дворца: Южного, Западного, Северного, Восточного с гидроизоляцией фундаментов и ремонтом инженерных сетей, - говорится в задании закупки.

Заказчиком выступает Эрмитаж, подрядчиком же станет ООО "РСК Антик". Компания в течение 300 дней должна будет разработать проект реставрации здания.

Кто займется самой реставрацией здания, пока что неизвестно. На портале Госзакупок конкурса на работы еще не было.