ЗакС рассмотрит законопроект о выплатах долгожителям Петербурга

В Петербурге законопроект о социальных выплатах долгожителям рассмотрит ЗакС Фото: Артем КИЛЬКИН

Законодательное собрание Санкт-Петербурга на ближайшем заседании собирается рассмотреть законопроект о дополнительных единовременных выплатах долгожителям города. Ранее об этой инициативе сообщил губернатор Александр Беглов. Заседание состоится уже 9 сентября 2021 года.

- Увеличение продолжительности жизни обусловлено повышением качества жизни пожилых горожан, в том числе интенсивно развивающейся системой комплексной медико-социальной помощи и расширением предоставляемых мер социальной поддержки, - передает пресс-служба Смольного.

Так, предполагается, что долгожители будут получать деньги к юбилеям, начиная с 2022 года. На 90 лет петербуржцы будут получать по 15 тысяч рублей, на 95-летние по 20 тысяч рублей и на 100-летие по 25 тысяч рублей.

Численность столетних петербуржцев и тех, кто еще старше, выросла с 292 человек до 350. Самому старейшему жителю Северной столицы сейчас 107 лет.