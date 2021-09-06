Клуб и бар в центре Петербурга опечатали из-за коронавирусных нарушений

В центре Петербурга опечатали бар и ночной клуб за нарушение коронавирусных правил / Фото: ККИ

В Санкт-Петербурге опечатали бар и ночной клуб за нарушение коронавирусных мер. Сотрудники комитета по контролю за имуществом вместе с силовиками провели рейд по ночным заведениям в центре города с пятницы на субботу, 3 на 4 сентября 2021 года. Об этом рассказали в Смольном.

- В результате из пяти проверенных объектов нарушения обнаружены в двух. В баре на улице Некрасова персонал работал без масок, отсутствовал QR-код по фактическому адресу, не было разметки для дистанцирования, - рассказали в комитете.

"Проштрафился" и ночной клуб на Конюшенной площади, где посетители курили кальян, персонал был без масок, а у самого заведения не было QR-кода. Также сотрудники полиции обнаружили там три баллона с неизвестной смесью.

В отношении владельцев организаций-нарушителей комитетом и Роспотребнадзором возбуждены административные производства. Деятельность клуба и бара приостановлена, помещения опечатаны.