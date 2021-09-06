Повар из Санкт-Петербурга продает чайную ложку, которой ел Арнольд Шварценеггер

Фото: "Авито"

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу чайную ложку, которой ел Арнольд Шварценеггер. Необычное объявление появилось на сайте бесплатных объявлений «Авито». Продавец по имени Юрий утверждает, что артефакт заполучил на форуме Synergy global forum в 2019 году. Там петербуржец работал поваром.

- Это чайная ложка, которой ел мороженное «Железный Арни». Грязную посуду принёс официант после трапезы актёра, - написал в объявлении Юрий.

«Комсомольская правда» связалась с продавцом. Мужчина просит за пластиковый «эксклюзив» 777 миллионов рублей. Правда, сам Юрий на сто процентов н уверен, что именно из этой ложки ел Арнольд Шварценеггер.