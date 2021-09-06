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Происшествия6 сентября 2021 13:59

Жительницу Сланцев обвинили в покушении на убийство подростка

Парень проходил мимо и пытался уладить конфликт, но получил ножом в живот
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Сланцах женщина обвиняется в покушении на убийство несовершеннолетнего

В Сланцах женщина обвиняется в покушении на убийство несовершеннолетнего

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области в СИЗО отправили 38-летнюю жительницу города Сланцы за покушение на убийство подростка. Женщина пырнула ножом в живот 16-летнего мальчика, который проходил мимо. Об этом рассказали в следственном комитете региона 6 сентября 2021 года.

- Ночью 5 сентября подросток проходил мимо конфликтующей между собой компании и решил выяснить причину разногласия. В результате получил колото-резанные повреждения ножом от одной из участниц, пьяной 38-летней женщины, - рассказали в комитете.

Также в ту ночь пострадал от ножа 45-летний мужчина. Его состояние оказалось легким.

Женщину задержали, предъявили обвинение в покушении на убийство и отправили под стражу. На данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.