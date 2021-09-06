Участника незаконного митинга в Петербурге осудили на три года тюрьмы

Участника незаконного митинга в Петербурге посадили на 3 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в тюрьму отправили участника незаконного митинга, прошедшего 31 января 2021 года. В понедельник, 6 сентября, такое решение принял Октябрьский районный суд. Мужчина обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

- Мужчина принимал участие в несанкционированном митинге, проходившем на Исаакиевской площади. В какой-то момент его начали задерживать сотрудник ОМОН, однако мужчина решил скрыться, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Страж порядка произвел захват митингующего, на что мужчина стал оказывать сопротивление, два раза ударив бойца ОМОН в грудь и один раз ногой в левое колено.

- Этим он причинил потерпевшему физическую боль и телесное повреждение, которое не влечет за собой кратковременного расстройства здоровья и поэтому расценивается как повреждение, не причинившее вред здоровью,- рассказали в суде.

Сам мужчина вину свою не признал. Суд же назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в колонии-поселении.