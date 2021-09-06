МЧС предупредило о грозах в Ленобласти 6 сентября

Гроза обрушится на Ленобласть 6 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

МЧС Ленинградской области предупредило о том, что на регион надвигаются грозы. Погода начнется ухудшаться с двух часов дня в понедельник, 6 сентября 2021 года. Также поднимется сильный ветер.

- С 14-16 часов местами, преимущественно на востоке Ленинградской области, ожидаются грозы с кратковременным усилением ветра до 15 метров в секунду, - сообщили в МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Однако грозы задержатся в области ненадолго. Во вторник, 7 сентября, в 47-м регионе ожидается хорошая погода. Местами пройдет кратковременный дождь. Температура в ночное время опустится до плюс 3-8 градусов, местами даже всего плюс 11 градусов, а днем потеплеет до плюс 13-18 градусов. Ветер сохранится юго-западный, западный до 6-11 метров в секунду.