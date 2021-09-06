Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал имя любимого школьного учителя

Глава МИД России рассказал о своем любимом учителе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге в здании Генерального штаба 6 сентября 2021 года проходит форум «Взгляд на мир». В рамках мероприятия глава МИД России Сергей Лавров дал большую пресс-конференцию, а также провел встречу с петербургскими учителями, школьниками и блогерами. Один из вопросов Лаврову задали про любимого педагога.

- Это был преподаватель физики, Сергей Иванович Кузнецов, - признался глава МИД России. - Он ходил с нами в походы и был всеобщим любимцем. Именно благодаря ему я в свое время всерьез нацелился поступать в МИФИ. А в МГИМО попал просто потому, что там экзамены принимали на месяц раньше.