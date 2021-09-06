Школьники Санкт-Петербурга объяснили, почему продают «Пушкинские карты»

Таких объявлений десятки. Фото: "Авито"

Не успели петербургские школьники получить «Пушкинские карты», как в Интернете уже начали их продавать. Сайт бесплатных объявлений пестрит предложениями. Номинал карты, к слову, составляет 3000 рублей, но купить «с рук» ее можно за значительно более скромную сумму. В среднем продавцы хотят выручить от сделки от 500 до 1000 рублей.

- Это моя личная именная карта. Выставил объявление, потому что мои одноклассники тоже сделали это, - признался «КП-Петербург» хозяин одного из объявлений Иван.

- Мне не интересны музеи, театры и прочий культурный досуг. Карта мне не нужна. Ответственности не боюсь за продажу, - ответил еще один школьник по имени Александра.

Напомним, «Пушкинская карта» именная, выдается всем жителям России бесплатно в возрасте от 14 до 22 лет. Имеющиеся на ней деньги можно потратить на посещение культурных учреждений. В следующем году на карту поступят еще пять тысяч рублей.