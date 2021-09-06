Сергей Лавров спрогнозировал развитие ситуации в Афганистане

Глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме «Взгляд на мир» дал прогноз на развитие ситуации в Афганистане. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава МИД РФ Сергей Лавров на форуме «Взгляд на мир», который проходит в Санкт-Петербурге 6 сентября 2021 года, дал прогноз на развитие ситуации в Афганистане.

- Талибы публично заявили, что направили нескольким странам приглашение на объявление состава нового правительства. Есть ли среди этих стран Россия, я не знаю - возможно, приглашение вот только-только пришло, пока мы с вами разговариваем. Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества. Включая и талибов, конечно же, и другие этнические группы - не только пуштунов, но и узбеков, хазарейцев, таджиков и других.

По мнению Лаврова, только такое правительство сможет обеспечить переход страны к новой жизни.

- Если об этом пойдет речь, я считаю, что мы можем принять приглашение, - добавил глава МИД.

Лавров также подчеркнул, что Россия в свою очередь призывает сделать процесс всеобъемлющим, чтобы в него были вовлечены все этнические, политические группы страны.

- Талибы, пришедшие к власти после того, как сбежал президент Гани, продекларировали, что именно такое правительство они будут формировать. Мы их к этому всячески поощряем, надеемся, что так оно и будет. Но решать, конечно, афганскому народу, - заметил Лавров.