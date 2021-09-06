Отопительный сезон в Ленобласти начнется в сентябре

Отопление в Ленобласти включат со следующей недели Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области на днях начнется отопительный сезон. По нормативу, тепло в дома должны давать после пяти дней подряд, когда среднесуточная температура воздуха составляет ниже 8 градусов. Однако в администрации решили не ждать холодов, рассказали 6 сентября 2021 года в областном правительстве.

- По распоряжению губернатора Александра Дрозденко мы начнем отопительный сезон раньше, не дожидаясь холодов. Сделаем так, чтобы людям не пришлось мерзнуть ни дома, ни в социальных объектах, - рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

Вскоре комитет по топливно-энергетическому комплексу направит в муниципальные образования рекомендации, чтобы отопительный сезон начался уже на следующей неделе.

Сначала в зданиях Ленобласти начнется периодическое протапливание. Тепло в большинстве населенных пунктов будут подавать в холодную погоду и отключать при потеплении, чтобы не было жарко.