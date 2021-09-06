На волнорезах в парке 300-летия Петербурга появятся площадки для серфенгистов

Обновленный пляж в парке 300-летия петербуржцы увидят уже в 2023 году.

В начале сентября в парке 300-летия Петербурга начались работы по благоустройству, которые проводит АО «Зенит-Арена». Приводить в порядок территорию собираются в осенне-зимний период, чтобы не лишать горожан доступа к популярному месту отдыха. В руководстве компании подробно рассказали «КП» о проекте.

- Гидротехнические сооружения защитят береговую линию от размывания. С технической точки зрения, это сложная и инновационная работа. Такие конструкции ранее в Санкт-Петербурге не возводились. При этом ГТС спроектированы с учетом потребностей гостей пляжа. Здесь появятся споты для занятий водными видами спорта – сапсерфингом, винд- и кайтсерфингом – можно будет взять оборудование напрокат. Здесь же можно будет оставить свои вещи в камерах хранения, - сообщил «КП» генеральный директор «Зенит-Арены» Игорь Краснов.

Добавим, что площадь благоустройства составит 145 620 кв.метров. Начать работы собираются с создания спортивной площадки, которая появится в восточной части парка. Также сообщается, что авторы проекта сделали акцент на создании доступной среды для людей с ограниченными возможностями.