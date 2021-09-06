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Общество6 сентября 2021 15:41

"Горячую линию" по вопросам питания в школах запустили в Петербурге

Обращения граждан будут принимать с 6 по 17 сентября
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге запустили "горячую линию" по вопросам школьного питания

В Петербурге запустили "горячую линию" по вопросам школьного питания

Фото: Артем КИЛЬКИН

Родители Санкт-Петербурга смогут задать специалистам вопросы по школьному питанию. С 6 по 17 сентября 2021 года будет работать "горячая линия" по вопросам организации питания в общеобразовательных организациях. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

- Специалисты дадут разъяснения по организации горячего питания в школах, подробно расскажут о нормах потребления необходимых для развития организма веществ, поделятся рекомендациями по контролю за питанием детей в школе, - пояснили в ведомстве.

По телефону 8(800)555-49-43 можно будет не только задать вопросы, а также пожаловаться на нарушения, либо внести свои предложения и пожелания. "Горячая линия" будет работать каждый день с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.