Грибники нашли труп мужчины со спущенными штанами в лесу Ленобласти

Труп без штанов и отпечатков пальцев нашли в лесу Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО

В лесу Ленинградской области грибники обнаружили труп мужчины практически без одежды. Утром в субботу, 4 сентября 2021 года, двое петербуржцев отправились во Всеволожский район в Рженский лесопарк на "тихую охоту". Там они и наткнулись на тело. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Мужчины рассказали, что ушли вглубь леса на два километра и там нашли тело мужчины без верхней одежды и со снятыми брюками, после чего вызвали полицию, - сообщил источник.

На место приехали следовали. Они обнаружили, что брюки у умершего болтаются на одной ноге, трусы порваны. Также на нем были носки и кроссовки.

Кроме того, на лбу у умершего было повреждение в виде трех лучше, а папиллярный узор пальцев частично отсутствовал. Труп был направлен в морг для установления причин смерти.