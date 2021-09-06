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Происшествия6 сентября 2021 15:50

Грибники нашли труп мужчины со спущенными штанами в лесу Ленобласти

Трусы умершего оказались рваными, а у пальцев частично отсутствуют отпечатки
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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Труп без штанов и отпечатков пальцев нашли в лесу Ленобласти

Труп без штанов и отпечатков пальцев нашли в лесу Ленобласти

Фото: Олег ЗОЛОТО

В лесу Ленинградской области грибники обнаружили труп мужчины практически без одежды. Утром в субботу, 4 сентября 2021 года, двое петербуржцев отправились во Всеволожский район в Рженский лесопарк на "тихую охоту". Там они и наткнулись на тело. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Мужчины рассказали, что ушли вглубь леса на два километра и там нашли тело мужчины без верхней одежды и со снятыми брюками, после чего вызвали полицию, - сообщил источник.

На место приехали следовали. Они обнаружили, что брюки у умершего болтаются на одной ноге, трусы порваны. Также на нем были носки и кроссовки.

Кроме того, на лбу у умершего было повреждение в виде трех лучше, а папиллярный узор пальцев частично отсутствовал. Труп был направлен в морг для установления причин смерти.