Две школьницы пытались покончить с собой в Петербурге

Две девочки пытались покончить с собой в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге две девочки школьного возраста пытались покончить с собой. Оба случая произошли 5 сентября 2021 года, один в Красносельском районе, второй в Приморском. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Утром 5 сентября по номеру 112 позвонила 20-летняя девушка и рассказала, что ее 15-летняя сестра, ученица девятого класса, пыталась свести счеты с жизнью, - сообщил источник.

За девочкой сразу же приехала бригада скорой и забрала ее в больницу. Сейчас ее состояние оценивается, как средней тяжести. Известно, что семья у школьницы полная и дружная.

Второй случай произошел вечером в доме по Богатырскому проспекту. В экстренную службу о попытке суицида школьницы сообщила ее мать. Девочке 16 лет, она учится в 10-м классе. Семья неполная, однако отношения у всех хорошие. Подростка доставили в больницу.