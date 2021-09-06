Более 1,4 тысяч дел о нарушении коронавирусных ограничений рассмотрели суды Петербурга за лето 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН

За минувшее лето 2021 года в суды Санкт-Петербурга поступило более 1,4 тысяч административных дел о нарушениях коронавирусных ограничений по двум статьям: ст.20.6.1 КоАП РФ и ч.2 ст.6.3 КоАП РФ. Об этом 6 сентября 2021 года рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- По статье 20.6.1 КоАП РФ поступило 811 дел, из них по 455 были назначены наказания, 44 прекращены, остальные либо возвращены составителям, либо направлены по подведомственности, - пояснили в пресс-службе.

По ч.2 ст.6.3 КоАП РФ всего было рассмотрено 612 дел, из них наказания были назначены по 280 делам, 129 дел прекращено, 83 возвращено составителям, 20 направлено по подведомственности.

Напомним, что за нарушение коронавирусных правил горожанам могут грозить серьезные штрафы до 30 тысяч рублей.