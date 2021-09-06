Вдова Довлатова одобрила памятник собачке Глаше в Петербурге

Памятник пришелся по душе вдове Довлатова. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новый питомец появился в сквере на Загородном проспекте. Теперь там живет и охраняет территорию Глаша - любимая собачка петербургского писателя Сергея Довлатова. Кстати, скульптором фигурки стал Вячеслав Бухаев, который создал памятник и самому Довлатову, установленному на улице Рубинштейна.

Напомним, жителей и гостей Петербурга, которые уже успели познакомиться с новой достопримечательностью, удивила поза, в которой изображена собачка. Сучка писает с поднятой лапой, словно кобель! Но автор Вячеслав Бухаев рассказал, что такое изображение Глаши одобрила даже вдова Елена Довлатова:

- Я долго пытался всем доказать, что Глаша писала именно так, несмотря на то, что она девочка. Это важная деталь. Я отправил свой эскиз Елене, она подтвердила этот факт.

Теперь необычный фокстерьер будет украшать город. Пока памятник считается временным, но автор работает над тем, чтобы пройти все стадии согласования и поселить Глашу в Петербурге навсегда.