Детская экотропа "У Лукоморья" откроется в Петербурге 8 сентября

Детская экотропа "У Лукоморья" откроется 8 сентября в заказнике "Северное побережье Невской Губы" Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге 8 сентября 2021 года состоится открытие детской экологической тропы "У Лукоморья". Она расположилась в заказнике "Северное побережье Невской Губы" и проходит по старинному парку с возрастными дубами, высаженными еще во времена Петра Великого. Об этом 6 сентября рассказали в комитете по природопользованию.

- Экологическая тропа также проходит через участки широколиственных лесов и по берегу Финского залива. На маршруте есть информационные стенды, которые будут знакомить посетителей с местной природой через тему народных сказок, - рассказали в комитете.

Тексты оформлены авторскими рисунками и декоративными элементами в народном стиле. Прогулка по экотропе будет интересна, как детям школьного и дошкольного возраста, так и их родителям.

Также на маршруте установлены деревянные резные фигуры животных и кормушки для птиц.