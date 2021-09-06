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Происшествия6 сентября 2021 16:39

Лобовое ДТП двух грузовиков произошло на трассе «Скандинавия»

На месте произошел разлив топлива
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Жесткое ДТП двух фур произошло на "Скандинавии".

Жесткое ДТП двух фур произошло на "Скандинавии".

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На 139-м километре трассы А-181 «Скандинавия» произошло жесткое ДТП двух грузовиков. От лобового столкновения одна из фур опрокинулась на бок. На месте организовался глухой затор. Дорожные службы оперативно организовали реверсивное движение, чтобы избежать многокилометровых пробок.

- Информация о ДТП поступила около 16:10. Столкнулись два грузовых автомобиля. На месте разлилось топливо. Обошлось без пострадавших, - сообщили «КП-Петербург» в Упрдор «Северо-Запад».

Сейчас на участке ликвидируют последствия ДТП силами сотрудников организации, обслуживающей дорогу. В этом им помогают спасатели МЧС. Когда участок откроют для остального транспорта, пока неизвестно.