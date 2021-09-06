Роспотребнадзор разрешил заполнить на 30% трибуны Ледового дворца на матчах СКА

Первые матчи СКА в Петербурге пройдут со зрителями. Фото: Олег ЗОЛОТО

Первые матчи СКА в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге пройдут со зрителями. Роспотребнадзор разрешил заполнить трибуны арены максимум на 30%. Об этом поспешил сообщить вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале. Как отмечают в ведомстве, эпидситуация в Северной столице улучшилась, поэтому можно и ослабить ограничения для любителей хоккея.

- В качестве пилотного проекта на двух хоккейных матчей СКА (6 и 8 сентября) в Ледовом дворце трибуны будут заполнены на 30%, - уточняет Пиотровский.

Добавим, что в Ледовый дворец пустят лишь тех болельщиков СКА, кто имеет при себе QR-код, информирующий о прохождении вакцинации от коронавируса или то, что человек переболел инфекцией в течение полгода.