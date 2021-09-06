Сергей Лавров объявил, что газопровод «Северный поток-2» начнет работать через несколько дней

Сергей Лавров анонсировал запуск газопровода «Северный поток-2» в ближайшее время. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Газопровод «Северный поток-2», соединяющий Россию и Германию черел Балтийское море, уже достроен, в ближайшее время состоится его запуск. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встречс молодыми предподавателями Санкт-Петербурга в понедельник, 6 сентября.

Судьбоносную фразу Сергей Лавров произнес, отвечая на вопрос одного из участников мероприятия о том, почему российских спортсменов принуждают участвовать в Олимпийских играх под «нейтральным» флагом.

- На самом деле спорт – далеко не единственная сфера деятельности, в которой нас пытаются ограничивать, - констатировал чиновник. - Сейчас, например, идет «фронтальная атака» на «Северный поток-2». Все понимают, уже американцы сами поняли, что он достроен, он через несколько дней работать начнет, - спрогнозировал министр иностранных дел. – Европа в лице Германии и других стран говорит: «Он нам нужен!». А США отвечают: «Нет, вы ничего не понимаете».

Напомним: строительство «Северного потока-2» началалось в 2016 году. Газопровод пройдет через пять стран - Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции. его длина составит 1 234 километров.