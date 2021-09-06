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Авто6 сентября 2021 17:32

На ЗСД введут новые тарифы после открытия развязки с Шуваловским проспектом

При этом изменений в базовом тарифе «Транспондер» не будет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге на ЗСД появится новое тарифное меню после открытия развязки с Шуваловским проспектом.

В Петербурге на ЗСД появится новое тарифное меню после открытия развязки с Шуваловским проспектом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На ЗСД введут тарифы на новые маршруты после открытия развязки с Шуваловским проспектом. Участок войдет в зону №3. Подробная информация об обновленном тарифном меню есть в соответствующих документах на сайте «Магистрали Северной столицы». Уже известно, что в базовом тарифе «Транспондер» нет никаких изменений, не считая появления расценок на три новых маршрута.

- В ближайшее время откроется рабочее движение по развязке ЗСД с Шуваловским проспектом. Автомобилистам будут доступны: заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону КАД (мевер), заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону Богатырского пр., съезд с ЗСД на Шуваловский пр. при движении с юга, - сообщается на сайте оператора ЗСД.

Добавим, что точную дату открытия всех новых съездов и заездов скажут чуть позже. Предполагается, что развязка поможет снизить нагрузку на соединение ЗСД с Богатырским проспектом.