Лев Лурье высказался о переименовании Ленинграда в Санкт-Петербург к 30-летию голосования

Лев Лурье рассказал "Комсомольской правде" об отношении к переименованию Ленинграда в Петербург. Фото: Александр ГЛУЗ

Историк Лев Лурье рассказал «Комсомолке» об отношении к переименованию Ленинграда в Санкт-Петербург – аккурат к 30-летию громкого голосования. Напомним, тогда помимо выборов президента и мэра проводился опрос жителей города на Неве. Напомним, тогда Петербург победил с совсем небольшим перевесом. Известный ленинградец-петербуржец Лев Лурье признался, что гордится земляками за полярные мнения.

- Я проголосовал за Петербург. Не могу сказать, что это был сложный выбор, – вспоминает Лурье в разговоре с «КП-Петербург». – В слове «Ленинград» есть тоже много обаятельного. Я горд, что мои земляки проголосовали так сложно – то есть не 90 на 10 процентов, а 60 на 40. Конечно, золотое прошлое Петербурга – воспоминания о том, что мы были столицей. На земле была одна столица, а остальное – просто города. Это мироощущение у петербуржцев не проходило и в годы советской власти.