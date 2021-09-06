Почти 2 тысячи «квадратов» Малого Гостиного двора продали за 214 млн рублей в Петербурге

В Петербурге продали часть Малого Гостиного двора. Фото: google.com/maps

В Санкт-Петербурге продали на аукционе часть Малого Гостиного двора, где ранее располагался бывший офис банка «Траст». В торгах за право обладать почти двумя тысячами квадратных метров состязались четыре претендента. В итоге победила компания «Горизонт», предложив наивысшую цену в 214,1 миллиона рублей.

- Площадь продаваемых помещений – 1,9 тыс. «квадратов», что составляет около 30% от общей площади здания. Объект располагается по адресу Банковский переулок, д. 3, лит. Б, пом. 26-Н, 27-Н, 28-Н, 29-Н, 30-Н, 31-Н, - рассказали в пресс-службе Российского аукционного дома.

Предполагается, что выкупленные помещения могут приспособить под офисы или торговые помещения. К слову, здания является объектом культурного наследия под названием «Железо-Красочные ряды».