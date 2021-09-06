Плакаты со списками погибших в блокаду ленинградцев появились в центре Петербурга

В Петербурге на домах на улице Марата развесили списки погибших в блокаду. Фото: "Комитет 8 сентября"

На домах, расположенных на улице Марата в Петербурге, развесили первые траурные плакаты со списками ленинградцев, погибших там во время осады города. Акцию проводят перед началом Дня памяти, 8 сентября. За три года организаторы назвали более 60 тысяч имен умерших блокадников из тех 850 тысяч, что известны истории. Помимо этого в грядущую среду пройдут поминальные чтения.

- В чтениях участвуют более ста площадок от Эрмитажа и Русского музея до районных школ и библиотек. Приходите почтить память погибших. Список площадок по ссылке на сайте leningrad1941.ru, - рассказывают организаторы в своих соцсетях.

К слову, для Дня памяти в городе все еще требуются волонтеры. Чтобы принять участие в акции, можно заполнить анкету на сайте «Комитета 8 сентября».