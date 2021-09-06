Пенсионерку из Петербурга обманули на 120 тысяч в юридической фирме

Обманутая пенсионерка надеется сейчас только на чудо и полицию. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге юридическая фирма облапошила 60-летнюю пенсионерку. А началось все с того, что Елене Талмазановой позвонили с конторы и пригласили на бесплатную консультацию. Она тут же клюнула, ведь приветливый голос в телефоне пообещал разобраться с пенсией и повысить ее минимум на три тысячи.

Уже в юридической фирме женщине предложили сделать перерасчет пенсии. Девушка в красках рассказала, как оформить документы, каких результатов можно добиться. Услуга эта стоит 120 тысяч рублей, но с повышением пенсии сумму можно легко «отбить». За пару минут оформили кредит, Елена Валентиновна все подписала.

Дальше, по словам Талмазановой, ее документы отправили в пенсионный фонд. Оттуда пришел отказ. Там все пересчитали - пенсия начислена правильно. На этом юридические услуги закончились, а кредит остался.

- У меня пенсия чуть больше 13 тысяч. Пять из них я отдаю за коммуналку, еще пять теперь на кредит. На жизнь остается около трех тысяч, - плачет Елена Валентиновна. - Детей у меня нет, помогать некому.

Женщина уже заявила в полицию. Надеется, что там ей помогут вернуть деньги или хотя бы избавиться от кредита.