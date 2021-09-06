Вячеслав Дацик составил свой рейтинг районов Петербурга с самым высоким уровнем проституции

Сейчас Вячеславу Дацику не до рейдов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге подвели итоги полицейских рейдов по публичным домам. И оказалось, что самым проблемным районом является Московский - там выявили семь фактов занятий проституцией. В списке районов с самой высокой проституцией в городе также оказались Центральный и Выборгский - с шестью случаями. Известный борец с ночными бабочками Вячеслав Дацик к опубликованной статистике отнесся с настороженностью, ведь у него давно есть свой личный рейтинг.

- Возглавить рейтинг должно Выборгское шоссе - там есть целый дом, который отдан под бордель, - уверяет «Рыжий Тарзан». - Также проблемное место рядом с метро «Автово».

Впрочем, сейчас Вячеславу Дацику не до рейдов. Известный спортсмен, прославившийся не только своими победами на арене, но и весьма эпатажными выходками за ее пределами, празднует пополнение в семье. У «Рыжего Тарзана» 5 сентября родилась дочка.

Добавим, что штраф за занятие проституцией составляет от 2 до 2,5 рублей. Также обладательницы древнейшей профессии могут отравиться за решетку на 15 суток.