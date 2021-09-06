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Общество6 сентября 2021 20:28

Петербуржцы закинули Комблаг сотней предложений по благоустройству районных парков

Смольный запустил соответствующий опрос во «Вконтакте»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге ищут варианты среди парков и скверов для их благоустройства.

В Петербурге ищут варианты среди парков и скверов для их благоустройства.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга попросил горожан рассказать о парке или сквере, который, по их мнению, наиболее остро нуждается в обновлении. Соответствующий опрос запустили в группе Комблага во «Вконтакте». Жители Северной столицы за половину дня послали под сотню предложений о благоустройстве той или иной территории в разных районах.

- Чем больше комментариев соберет тот или иной объект, тем выше его шансы попасть в список первоочередных территорий для благоустройства, - объясняют простые условия группе комитета в соцсети.

Предложения можно присылать до 15 сентября. Итоги подведут 17-го числа. По планам, благоустройство победивших объектов сделают в ближайшие три года.